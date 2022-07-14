Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Erzurum’da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan diğer yolcu ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dün gece yarısı 02.00 sıralarında Tortum yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Tortum-Erzurum istikametinde seyreden kamyonet, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Onur Kullebi yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motorda 2 kişinin olduğu ve kamyonu son anda görünce motordan atlamaya çalıştıkları, fakat o sırada önce orta refüje çarpıp, sonrasında kamyona çarparak metrelerce sürüklendikleri görülüyor.

Yaralılardan Onur Kullebi, olay yerinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında olan arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine yoğunlaşan Tortum yolu, kaza sonrası trafiğe açıldı.