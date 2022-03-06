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Kamyon kasasından 6 milyon adet makaron çıktı
Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramada 6 milyon adet makaron ele geçirildi.
Asayiş 06.03.2022, 14:10
Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramada 6 milyon adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada 6 milyon adet makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.