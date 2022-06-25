Kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde bir kamyon kasasında polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, işlem yapan polis ekiplerine kimliklerinin olmadığını söyleyen 2 şüphelinin, kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara ait kamyonda arama gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan aramada kamyon kasasında 735 adet tepsi şeklinde kutular içinde 3 milyon 87 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları ortaya çıktı

Öte yandan, işlem esnasında kimlikleri bulunmayan 2 şüphelinin çelişkili beyanlar vermesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, şüphelilerin gerçek kimliklerini tespit etti. 2 kişinin kasten adam öldürme suçundan 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezaları ile arandıkları ortaya çıktı.