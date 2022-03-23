Kamyon karşı yöne geçti, facianın eşiğinden dönüldü

Tokat’ta canlı hayvan taşıyan kamyonun kar yağışı sonucu kayarak karşı yöne geçmesi nedeni ile meydana gelen kaza, can kaybı olmadan ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat çevreyolunda kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma nedeni ile meydana geldi. Diyarbakır’dan Yalova’ya kamyonla katır götüren Cuma Tunç (58) idaresindeki 72 AR 060 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjden karşı yöne geçen kamyon devrilmeden durabildi. Karşı yönden gelen başka bir aracın olmaması büyük bir kazayı önledi. Çarpmanın etkisi ile kamyonun yedek mazot deposu yola savruldu. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında polis ekipleri yolda güvenlik olarak ilgili inceleme başlattı.