Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 19’uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Ç.’nin kullandığı 27 AFY 272 plakalı kamyon, Muhammed N.’nin kullandığı Fiat marka 06 MB 2358 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Kazada aralarında çocukların olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.