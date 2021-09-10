Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Karabük’te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Hidayet Karabacak yönetimindeki 78 EA 295 plakalı kamyon, Mustafa Yeniaydın (55) idaresindeki 06 VZK 39 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde buluna Emine (54) ve Esra Yeniaydın (23) ile Assıa Abdoulkader Kamil (24) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Yeniaydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.