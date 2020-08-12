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Kamyon ile otomobil çarpıştı 1’i ağır 2 yaralı
NİĞDE’DE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 12.08.2020, 11:43
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Niğde’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eski Adana yolu Sazlıca yakınlarında meydana geldi. 68 ABC 236 plakalı kamyon ile 51 DK 601 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan Murat A. (40) ile Muhammet Ali Ö. (23) yaralandı. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Murat A.’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken kaza inceleme başlatıldı.
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