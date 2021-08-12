Kamyon içerisine gizlenen hapları, ’Dino’ buldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik köpeği Dino’nun da katılımıyla polis ekiplerince otoyol gişelerinde bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kamyonda uyuşturucu hap taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde durdurulan kamyonda Narkotik köpeği Dino’nun yaptığı aramada, araç içerisinde 10 bin 500 adet ekstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.