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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Kamyon gibi otomobil
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.
Asayiş 06.11.2021, 13:42
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.
Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar ’bu kadar da olmaz’ dedi. Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi. Güvenli taşımacılığı hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyon yükü kadar yük yüklediği araç, vatandaşlar tarafından görüntülendi.