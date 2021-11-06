Kamyon gibi otomobil

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.

Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar ’bu kadar da olmaz’ dedi. Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi. Güvenli taşımacılığı hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyon yükü kadar yük yüklediği araç, vatandaşlar tarafından görüntülendi.