Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü

Zonguldak’ta kamyon elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, mahalle karanlığa gömüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Üç Burgu mevkiinde meydana geldi. Tekin B.’nin kullandığı Zonguldak Orman Fidanlığı’na ait 67 YF 417 plakalı kamyon, sürücünün şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada elektrik direği de devrilirken, mahalle karanlığa gömüldü. Mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Tekin B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç şoförü Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen araç olay yerinden kaldırılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.