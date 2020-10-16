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Kamyon devrildi, sürücü 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI
Asayiş 16.10.2020, 18:17
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Amasya’nın Suluova ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yük boşaltmak için kamyon damperinin kaldırılmasıyla araç geri yuvarlandı. Araç sürücüsü Ercan Kaya, kamyonla toprak arasında sıkıştı. Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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