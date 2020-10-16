banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Kamyon devrildi, sürücü 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Asayiş 16.10.2020, 18:17
2
Kamyon devrildi, sürücü 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yük boşaltmak için kamyon damperinin kaldırılmasıyla araç geri yuvarlandı. Araç sürücüsü Ercan Kaya, kamyonla toprak arasında sıkıştı. Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2