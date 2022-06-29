banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Asayiş 29.06.2022, 10:05 29.06.2022, 12:11
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu