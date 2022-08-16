Kamuflaj giyen şehit annesi evladını asker selamıyla uğurladı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manganın omzunda taşınırken anne İlknur Çakır giydiği askeri kıyafetiyle oğlunu asker selamı vererek uğurladı.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), şehit oldu. İkindi saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, Osmaniye Şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manganın omzunda taşınırken anne İlknur Çakır giydiği askeri kıyafetiyle oğlunu asker selamı vererek uğurladı. Kalabalığın arasından “Atakan” diye gelen feryatlar ise yürekleri dağlarken şehidin yakınlar gözyaşlarına boğuldu.