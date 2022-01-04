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Kampus faresi tutuklandı
Çanakkale’de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.
Asayiş 04.01.2022, 11:29
Çanakkale’de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde aralık ayında 3 farklı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fizikî takip neticesi hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. 22 suç kaydı bulunan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.