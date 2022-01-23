Kamerun’da gece kulübünde yangın: 16 ölü, 8 yaralı

Kamerun’da bir gece kulübünde hava fişeklerin patlamasının ardından meydana gelen yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kamerun’un başkenti Yaunde’de bulunan lüks bir gece kulübünde meydana gelen yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Hükümetten yapılan açıklamada, “olayın gece kulübünde kullanılan havai fişeklerin patlamasından kaynaklandığı” belirtildi. Havai fişeklerin patlamasıyla tavanda başlayan yangının daha fazla patlamaya neden olarak paniğe yol açtığı öğrenildi.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlattı.