Kamboçya’da otel yangınında can kaybı 27’ye yükseldi

Kamboçya’nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye yükseldiği bildirilirken, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kamboçya’nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki Grand Diamond City Oteli’nde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye yükseldiğini belirtirken, kayıp 20 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Banteay Meanchey Eyaleti Sözcüsü Sek Sokhom, yangının bir elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen ise yangında hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, kurbanların ailelerine baş sağlığı diledi.