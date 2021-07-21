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Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü

Kamboçya açıklarında bir teknenin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise hafif yaralandı.

Asayiş 21.07.2021, 17:19
Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü
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Kamboçya açıklarında bir teknenin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise hafif yaralandı.

Kamboçya’nın Preah Sihanouk eyaleti açıklarında bir tekne alev alıp batmaya başlayınca denizde can pazarı yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 13 metre uzunluğundaki teknenin motorundan yakıt sızması sonucu alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 50 yaşındaki bir kadının kişinin cansız bedenine ulaşırken 10 kişiyi kurtarmayı başardı. Olayda en az 6 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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