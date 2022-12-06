Kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hayatını kaybetti

Van’ın Başkale ilçesinde kalp masajıyla hayata döndürülen lise öğrencisi Hilal Rojda Demir, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçenin Çaldıran Mahallesi’ndeki Anadolu lisesinde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Hilal Rojda Demir (14), dün okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle dün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.