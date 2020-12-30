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Kalp krizinden ölen kadın ile korona virüsten ölen kadının cenazeleri karıştı

Tekirdağ’da hastanede korona virüsten ölen kadın ile kalp krizinden ölen kadının cenazeleri karıştı. Yaşanan karışık aileleri bir kez daha yıkarken, Sakarya’da defnedilen kadının cenazesi çıkarılarak Tekirdağ’a getirilip burada yeniden defnedildi.

Asayiş 30.12.2020, 14:31
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Kalp krizinden ölen kadın ile korona virüsten ölen kadının cenazeleri karıştı

Tekirdağ’da hastanede korona virüsten ölen kadın ile kalp krizinden ölen kadının cenazeleri karıştı. Yaşanan karışık aileleri bir kez daha yıkarken, Sakarya’da defnedilen kadının cenazesi çıkarılarak Tekirdağ’a getirilip burada yeniden defnedildi.

Tekirdağ’da Özel Yaşam Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki Fatma Patan’ın Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ’dan Sakarya’ya götürülen cenaze, camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aynı hastanede hayatını kaybeden Fatma Avlaç’ın yakınlarına da haber verilerek cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi alan Avlaç’ın yakınları son kez tabutu açarak ölen yakınına bakmak istedi. Tabut açıldığında Avlaç’ın yakınları şaşkına uğradı. Hastaneden başka birinin cenazesinin teslim edildiğini gören Avlaç’ın yakınları, hastane hakkında şikayette bulundu. Yapılan araştırmada Tekirdağ’da defnedilmesi gereken cenazenin Sakarya’ya götürülüp defnedildiği belirlendi. Tekirdağ’daki aileye de Fatma Patan’ın cenazesinin teslim edildiği öğrenildi. Bunun üzerine Sakarya’da defnedilen Fatma Avlaç’ın cenazesi savcılık talimatı ile çıkartılıp gasilhaneye gönderildi.Fatma Avlaç’ın cenazesi Tekirdağ’a, Fatma Patan’ın cenazesi ise Tekirdağ’dan Sakarya’ya gönderildi. Tekirdağ’a getirilen 49 yaşındaki Avlaç’ın cenazesi, Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

“İki kere toprağa vermek zorunda kaldık”

Yanlışlıkla Sakarya’da defnedilen Fatma Avlaç’ın yakınlarından Volkan Sezen, “Yanlışlıklardan dolayı mağduriyetimiz kelimelerle anlatılmaz. Biz meftamızı iki kere toprağa vermek zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Bizim hastamız gece 2 buçuk sularında öldü. Kalp krizinden ölüyor, normal bir hasta. Bizim aldığımız ise korona virüs tedavisi görüyor. Korona virüs tedavisi gören hasta sabaha karşı ölüyor. Korona virüs tedavisi gören bir hasta ile gece ölen bir hasta nasıl karışıyor. Cenazenin ikisinde de zaten ne bir etiket, ne bir bileklik, ne bir isim, ne bir cisim yok. Tamam bu alın. Bize de aynı şekilde ben dün korona virüslü bir cenaze taşıdım mesela. Böyle pandemi ortamında böyle bir karışıklık nasıl olur. Şimdi biz burada bakmasaydık biz şu an başka birisini gömmüştük, dua ediyorduk. Onlar da aynı şekilde orada. Savcılık yoluyla, mahkeme yoluyla ne gerekiyorsa bu işin peşini bırakmayacağız. Karşı tarafta mahvolmuş insanlar. Belki bizim gibi kimbilir ne kadar cenaze karıştı orada” dedi.

“Rezillik, skandal”

Fatma Avlaç’ın yakını Ali Avlaç ise, “Bizim cenazemiz Sakarya’ya gidiyor. Rezillik, skandal. Şöyle bir şey var. Bu hasta korona virüslü bir hasta. Yaşam Hastanesi’ne gidiyoruz cenazeyi alıyoruz, Fatma Patan çıkıyor. Cenazemiz nerde diyoruz. Başka cenaze yok diyorlar. Bu cenaze yürüyerek mi çıktı. Başka cenaze var mı yok mu bilmiyorlar. Böyle rezillik olur mu” diye konuştu.

“Bizim acımız çok büyük”

Yanlışlıkla Sakarya’da defnedilen kadının yakını Erkan Kutlu da, “Acaba Fatma Avlaç yerine Fatma Patan’a mı haber verdiler. Fatma Patan’ın yakınları ile ben birebir görüştüm. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Bizim acımız çok büyük. Karşı tarafın da acısı çok büyük. Ben onlarla da birebir görüştüm, inanın onlar da darmaduman, biz de darmadumanız” şeklinde konuştu.
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