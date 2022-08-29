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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 29.08.2022, 13:58
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti.
Piyade Sözleşmeli Er Yerdelen için bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii’nde askeri tören düzenlendi. Yerdelen, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine il protokolü, askeri erkan ve yakınları katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken baba askeri görevlilerce teselli edilmeye çalışıldı.
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