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Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Asayiş 07.01.2021, 12:35
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.Dün akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.’nin kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmadığı ve ivedilikle il merkezine sevk edilmesi gerektiği bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter havalandı. Hasta K.G. ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezinde tedavisinin başlatılması için 112 ekiplerine teslim edildi.
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