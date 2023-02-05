Kalp hastası için AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kalp hastası vatandaş için AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesi Kavaklıboğaz köyündeki kalp hastası Selim Petek’in rahatsızlanması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Köydeki yolların kapalı olması üzerine çağrı yapılan vatandaşa ulaşmak için 5 personel, 1 arama kurtarma aracı ve 1 ambifik araçla olaya müdahale edilerek, bulunduğu adresten alınarak 112 ekiplerine teslim edildi. Kalp hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.