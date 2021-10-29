Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Saltık’ın ölümü sağlık camiasını yasa boğdu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık’ın Sivas’taki kazada hayatını kaybetmesi Samsun’da sağlık camiasını yasa boğdu.

Samsun’dan doğu illeri sağlıkçılarını geziye götüren midibüsün Sivas’ta devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Saldık’ın uzun yıllar Samsun Devlet Hastanesinde ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Doktor Hasan Hüseyin Saltık’ın ölümü Samsun’da sağlık camiasını yasa boğdu.