Kalorifer kazanından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

BURDUR (İHA) – Burdur Bucak’ta iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kalorifer kazanından çıktığı belirlenen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Osman Dolgun’a ait evin kalorifer kazanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki katlı evin ikinci katına kadar sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın köylülerin yardımı ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.