Kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki bir evin kalorifer kazanından çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak’ın Alaplı Belen köyünde tek başına yaşayan Ayşe A. adlı vatandaşa ait kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımın çevredeki odunları tutuşturmasından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışmaları yaptı. Yangında kalorifer kazan dairesinde maddi hazar meydana geldi.