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Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası savaş alanına dönen evde 2 kişi yaralandı.
Asayiş 26.01.2022, 22:48
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası savaş alanına dönen evde 2 kişi yaralandı.
Olay, İnegöl’ün kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları patladı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Odada oturan Huriye E.(41) ve eltisi Gönül E.(42) yaralandı. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.