Son Dakika
Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Kaldırımda yürürken başına düştü, ölümden döndü
Tokat’ta yaşlı adam, 4 katlı binadan başına baca şapkası düşmesi sonucu yaralandı.
Asayiş 14.11.2022, 15:02
Tokat’ta yaşlı adam, 4 katlı binadan başına baca şapkası düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay; Esentepe Mahallesi Pelit apartmanında meydana geldi. Apartman sakinlerinden H.P., yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demirden yapılan baca şapkasını çatıya çıkarttı. Bacaya takılmak istenen parça 4 katlı binadan düştü. Binanın bahçe duvarına çarpan baca şapkası kaldırımda yaya olarak bulunan M.K.’nin (70) başına düştü. Başından yaralanan yaşlı adam ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.