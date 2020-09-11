Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, BİR OTOMOBİL KALDIRIMDA OTURAN GENÇ KIZA ARKASINDAN HIZLA GELEREK ÇARPTI. KAZADA GENÇ KIZ AĞIR YARALANIRKEN, O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.
İzmir’in Buca ilçesinde kaldırımda otururken bir otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T’ye (20) ardından 4 katlı binanın altında bulunan otopark girişine çarptı. Otomobilin altında kalarak sürüklenen Gülşah T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen bir otomobilin şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T’ye çarpması ve genç kızın otomobilin altında sürüklenmesi yer alıyor.
Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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