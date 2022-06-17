Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. “Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, ”Sanane lan” diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.

“Dayak mı istiyorsun?”

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı. “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti. Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.