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Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Adana’da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Asayiş 29.12.2021, 01:40
Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Adana’da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı. Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A’ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.

Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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