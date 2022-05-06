Kaldırımda bebekleriyle yürüyen çifte araba çarptı

Esenler’de ters istikamette ilerlediği sırada kontrolden çıkan araç, kaldırımda bebekleriyle yürüyen çifte çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanan anne, baba ve bebekleri hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Esenler Çinçindere Caddesi’nde yaşadı. Edinilen bilgiye göre, Serhat A.’nın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı araç, ters istikamette ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bebeğiyle yürüyen çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne, baba ve bebeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iki aracın arasında sıkışan babayı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve bebeğinin şans eseri ucuz atlattığı kazada durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.