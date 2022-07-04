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Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 04.07.2022, 08:46
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus’a seyir halinde olan Temel Teke’nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

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