Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren 77 yaşındaki Güllüzar Yalçın, boğulma tehlikesi atlatıp hastaneye kaldırıldı. Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet sahilinde denize giren 77 yaşındaki Güllüzar Yalçın’ın denizde hareketsiz şekilde durduğunu görenler, hemen yardıma koştu. Kadını sudan çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. O esnada tatil için ilçeye gelen bir sağlık çalışanı, kadının ciğerlerindeki suyu çıkartıp kalp masajı yaptı.

Sahilde bulunan çok sayıda kişi olay yerinde toplanarak olan biteni izledi. 112 Acil Sağlık ambulansı ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Güllüzar Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Birkaç yıldır her sabah aynı bölgede denize girdiği öğrenilen Güllüzar Yalçın’ın denizde kalp krizinin ardından boğulduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, kadının denize girmeden önce sahildeki taşın üzerine bıraktığı eşyaları, görenlerin yüreğini burktu.