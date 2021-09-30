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Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir’de, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Asayiş 30.09.2021, 11:16
Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir’de, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Barış Yapı Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A (20) ile Batuhan Barlak (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Barlak kalbinden bıçaklandı. Bıçaklanan genç daha sonra Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Barlak, burada kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan yabancı uyruklu M.A gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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