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Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfekle etrafa ateş açan şüpheliler kovalama sonucu yakalandı

Adana’da, sokak ortasında pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silah olan kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.

Asayiş 29.06.2021, 01:53
Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfekle etrafa ateş açan şüpheliler kovalama sonucu yakalandı

Adana’da, sokak ortasında pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silah olan kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri, sokağın içerisinde bazı kişilerin pompalı tüfek, tabanca ve kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş ettiğini gördü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kovalamaya başladı. Şüpheliler polisten kaçtıkları sırada kullandıkları silahları yere attı.

Şüpheliler ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan polis evlerin bahçelerinde çatılarında şüpheli şahısları arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin kullandığı, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile 1 adet kalaşnikof ele geçirdi.
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