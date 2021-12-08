Kahvehanesi mühürlenen adam çatıya çıktı

Antalya’da kahvehanesinin önünde okey oynattığı gerekçesiyle şikayet edilip iş yeri mühürlenen adam, çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi Yiğitler Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce kahvehane işleten Arif G. (53) işletmenin önüne masa koyup müşterilerine oyun oynattı. Şikayet üzerine Arif G.’nin işletmesi mühürlendi. Buna öfkelenen Arif G., işyerinin bulunduğu binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çatıdan aşağı indirilen Arif G.’nin eller,, kendisine zarar vermemesi için kelepçelendi.

“Krizi yendim ama dükkanım kapatıldı”

Sakinleşince kelepçeleri sökülen Arif G. kahvehanesinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Ağacın dibinde okey oynatıyorum diye şikayet etmişler. Millet zaten kahveye niye gelir? Oyun oynamaya gelir. Şikayet üzerine geliyorlar ve kapatıyorlar. 6 senedir oynatıyorum zaten burada. Tekrar açılmasını istiyorum" dedi.

Arif G., polis ekipleri tarafından ifade için polis merkezine götürüldü.