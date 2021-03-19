Kahvehanelere şok denetim: 20 bin 228 TL para cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde kuralları ihlal eden 3 kahvehaneye ceza yağdı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Dinamik Denetimler kapsamındaki kontroller esnasında, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Dağlıca Köyünde kahvehanelere işlem uyguladı. Ş.K (45), Ş.K. (49) ve R.Ö. (44) isimli şahısların işletmiş olduğu 3 kahvehanenin kapalı olması gereken saatte açık olduğu ve kahvehanelerde toplam 23 kişinin sosyal mesafeye uymadan oturduğu tespit edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 şahsa kişi başı 427’şer TL olmak üzere 9 bin 821 TL, İşletme sahiplerinin, çalışma saatlerine uymadıkları için 3 bin 469’ar TL olmak üzere 10 bin 407 TL idari işlem uygulandı. Toplamda ise söz konusu ihlaller için 20 bin 228 TL idari yaptırım uygulandı.