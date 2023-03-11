Kahvehanede tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart gece saat 02.30 saatlerinde Geyve ilçe merkezi Orhaniye Mahallesi Kasaplar Çarşısı’ndaki A.A.’ya ait kahvehanede meydana gelmişti. İşletme sahibinin oğlu H.A. ile müşteri Aziz Çakmak arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.A., silah ile Aziz Çakmak’a kurşun yağdırmıştı. Çakmak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli H.A. olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan H.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.