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Kahvehanede sigara içerken denetim ekibine yakalandı
Afyonkarahisar’da bir kahvehanede sigara içen vatandaş, denetim ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Asayiş 29.11.2022, 12:04
Afyonkarahisar’da bir kahvehanede sigara içen vatandaş, denetim ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelindeki kapalı yerlerde sigara denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kapalı alanda sigara içen bir şahıs, ekiplerin mekana aniden girişiyle neye uğradığını şaşırdı. Kurallara uymayan bir şahsa ve mekan sahibine para cezası uygulandı.