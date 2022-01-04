Kahvehanede kumar pahalıya patladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibine ise "kumar oynatmak ve yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi Belediye Caddesindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ekipler, baskında kumar oynayan N.Y., M.E., S.Ç., A.Y., E.D., Ö.G. ve E.U.’yu yakaladı. Kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 9 bin 352 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi olduğu belirlenen ve idari para cezası uygulanan C.Y. hakkında ayrıca ‘kumar oynatmak ve yer temin etmekten’ adli işlem başlatıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.