Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza

Zonguldak’ta bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, yasadışı bahis ve kumarla mücadele doğrultusunda il merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yunus ekiplerince yapılan denetimlerde bir kahvehanede kumar oynayan 4 şahsa toplam 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin kumar oynadığı masanın üzerindeki 65 adet iskambil kağıdı ve 11 bin 380 TL paraya da el konuldu. İşletme sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.