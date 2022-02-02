Kahvehane önünde babanın ölmesine oğlunun ise yaralanmasına sebep olan sanığın cezası onandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir kahvehanenin önünde babanın ölmesine oğlunun da yaralanmasına ilişkin açılan davada sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce onandı.

Olay, 16 Aralık 2018’de Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı. O sırada oradan geçen Kadir Sakci ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakci’nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı baba ile oğluna doğrultarak 5 el ateş etti. Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Kadir Sakci hayatını kaybederken oğlu Burhan Sakci ise yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli ve aynı araçta R.E.’nin de bulunduğu toplam 6 kişi Bursa’da polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası onandı”

Konuya ilişkin açılan davada, sanık avukatı, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı. Daire, tutuklu sanık Hikmet Usta hakkında maktul Kadri Sakci’ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin 200 lira adli para ile tutuksuz sanık R.E. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan verilen 5 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Bu kapsamda karar kesinleşmiş olurken istinaf mahkemesi, sanık Usta hakkında Burhan Sakci’ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını 18 yıla yükselterek sanık ve avukatının başvurusunu reddetti. Yaşanan durum üzerine sanık Usta’nın avukatı, istinaf mahkemesi kararının ardından Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, sanık Hikmet Usta hakkındaki müebbet ve 18 yıl hapis cezalarını onadı.