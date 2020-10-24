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Kahvede oyun oynayanlara korona cezası
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KAHVEHANE İŞLETMECİSİ İLE BİRLİKTE OYUN OYNAYAN 18 KİŞİYE 17 BİN 100 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.
Asayiş 24.10.2020, 17:28
Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehane işletmecisi ile birlikte oyun oynayan 18 kişiye 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir kahvehanede, yasak olmasına karşın okey ve iskambil oyunu oynatıldığı tespit edildi. Barbaros Mahallesinde bulunan kahvede rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey ve iskambil oyunu oynandığını belirledi.
Bunun üzerine işletme sahibi ile okey ve iskambil oyunu oynayan 18 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ’Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince toplam 17 bin 100 bin lira ceza uygulandı.
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