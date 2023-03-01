Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kahvehane sahibini bıçakla öldüren sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.A.G., müştekiler ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanıkları duruşmada yerini almadı. Cumhuriyet Savcısı, sanık Ö.A.G.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkemede kendini savunan Ö.A.G. bıçağı kendini savunmak amacıyla salladığını söyleyerek, “Ben oraya birini öldürmeye gitmedim. Bana küfür ettiler. 5 kişi beni dövdüler. Ben de öldürülmekten korktuğum için bıçağı salladım” dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre istemesinden dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.