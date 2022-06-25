banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1’i ağır 6 kişi yaralandı. 2 koyun ise telef oldu.

Asayiş 25.06.2022, 12:59
Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1’i ağır 6 kişi yaralandı. 2 koyun ise telef oldu.

Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Ortaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı. Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban, kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun ise telef oldu. Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kırsala 2 kilometre uzaklıkta olan yaralılar, köylülerin yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan B.’nin hayati tehlikesi devam ederken, 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyunun da telef olduğunu kaydetti.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu