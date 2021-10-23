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Kahreden kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’ının Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 19:07
Kahreden kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’ının Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolu Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ümit S. idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Ümit S. ile birlikte araçta bulunan Abdusselam S., Eyyüp Ensar Ç. ve Muhammed S. yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Muhammed S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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