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Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ'IN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ KUZGUN BÖLGESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI NETİCELENDİ. KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Asayiş 11.10.2020, 00:05
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Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 22 arozöz, 8 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle yürütülen söndürme çalışmaları 14 saat sürdü. Yangının çıktığı alanda 350 dekar 35 hektar orman zarar görürken, ormanlık alandaki eski tarihi mezarlık da yandı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği ve inceleme yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum” dedi.

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