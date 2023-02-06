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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Kahramanmaraş’taki deprem enkazı havadan görüntülendi
Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük hasara sebep oldu. Bin 541 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde yıkılan binalar, havadan dron ile görüntülendi.
Asayiş 06.02.2023, 20:19
Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük hasara sebep oldu. Bin 541 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde yıkılan binalar, havadan dron ile görüntülendi.
Egemen Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.