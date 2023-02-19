Kahramanmaraş’taki deprem anı avizecinin güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli deprem, Onikişubat’ta bulunan bir avize mağazasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize mağazasına ait güvenlik kameralarınca deprem anında kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü ortaya koydu.

Görüntülerde, depremle beraber mağazadaki avizelerin, ürünlerin ve mağaza dışındaki arabaların şiddetli bir şekilde sallandığı görüldü.