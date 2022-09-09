Kahramanmaraş’ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Kahramanmaraş’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Çetin K. ile Hamit E. idaresindeki 34 TC 390 ve 70 EN 973 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 34 TC 390 plakalı otomobilin motor kısmı ağır hasar alırken diğer otomobil ise kaldırımda park halinde duran 46 VC 152 plakalı traktöre çarparak durabildi. Kazaya karışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, otomobillerin çarpışması ve bir otomobilin de traktöre çarpması ve içerisindekilerin hızla araçtan uzaklaşması görüldü.